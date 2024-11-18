Инсайдер предоставил новую информацию о возможном возвращении Неймара в Сантос

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар пока что не намерен возвращаться в родной "Сантос". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ранее появилась информация, что 32-летний бразилец может вернуться на родину, и уже ведёт переговоры с "Аль-Хилялем" о преждевременном расторжении контракта, который рассчитан до лета 2025 года. Плеттенберг, в свою очередь, выступил с ее опровержением.



На счету Неймара лишь два матча в этом сезоне - большую часть 2024 года вингер провел в лазарете.