Инсайдер предоставил новую информацию о возможном возвращении Неймара в Сантос
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Вингер "Аль-Хиляля" Неймар пока что не намерен возвращаться в родной "Сантос". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.
Ранее появилась
На счету Неймара лишь два матча в этом сезоне - большую часть 2024 года вингер провел в лазарете.
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Опубликовал: Александр Бураков
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