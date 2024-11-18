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Инсайдер предоставил новую информацию о возможном возвращении Неймара в Сантос

Южная Америка
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Инсайдер предоставил новую информацию о возможном возвращении Неймара в Сантос

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Аль-Хиляля" Неймар пока что не намерен возвращаться в родной "Сантос". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ранее появилась информация, что 32-летний бразилец может вернуться на родину, и уже ведёт переговоры с "Аль-Хилялем" о преждевременном расторжении контракта, который рассчитан до лета 2025 года. Плеттенберг, в свою очередь, выступил с ее опровержением.

На счету Неймара лишь два матча в этом сезоне - большую часть 2024 года вингер провел в лазарете.

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Опубликовал: Александр Бураков
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