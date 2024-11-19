Роналдо мечтает о высшей руководящей футбольной должности в Бразилии, чтобы пригласить в сборную звездного тренера

Как сообщает французское издание L'Equipe, легендарный экс-форвард "Селесао" Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола в 2026 году.

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Отмечается, что одной из его главных задач, если он будет избран на эту должность, будет приглашение Жузепа Гвардиолы на место главного тренера национальной сборной Бразилии.

Как известно, следующие выборы руководителя организации запланированы на март 2026 года. Также отмечается, что для того, чтобы Роналдо мог претендовать на эту должность, ему придется избавиться от акций футбольного клуба "Реал Вальядолид", владельцем которого он является на данный момент

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Напомним, что ранее Пеп Гвардиола неоднозначно высказывался о своем будущем в "Манчестер Сити", поскольку его контракт с клубом истекает в следующем году.