  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Роналдо мечтает о высшей руководящей футбольной должности в Бразилии, чтобы пригласить в сборную звездного тренера
В тренде

Роналдо мечтает о высшей руководящей футбольной должности в Бразилии, чтобы пригласить в сборную звездного тренера

Южная Америка

Легендарный экс-форвард имеет серьезные амбиции

Роналдо мечтает о высшей руководящей футбольной должности в Бразилии, чтобы пригласить в сборную звездного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает французское издание L'Equipe, легендарный экс-форвард "Селесао" Роналдо планирует баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола в 2026 году.

Читайте такжеВинисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии

Отмечается, что одной из его главных задач, если он будет избран на эту должность, будет приглашение Жузепа Гвардиолы на место главного тренера национальной сборной Бразилии.

Как известно, следующие выборы руководителя организации запланированы на март 2026 года. Также отмечается, что для того, чтобы Роналдо мог претендовать на эту должность, ему придется избавиться от акций футбольного клуба "Реал Вальядолид", владельцем которого он является на данный момент

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Пеп Гвардиола неоднозначно высказывался о своем будущем в "Манчестер Сити", поскольку его контракт с клубом истекает в следующем году.

По теме
yellow-arrow
Инсайдер предоставил новую информацию о возможном возвращении Неймара в Сантос
yellow-arrow
Фулхэм поборется с Брентфордом за талантливого нападающего Ботафого
yellow-arrow
"Это не медцентр", - президент бразильского клуба ответила на вопрос об подписании Неймара
Бразилия Роналдо Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости