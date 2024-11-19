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Бразилия – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Южная Америка
Обновлено

Матч начнётся в 02:45 по киевскому времени.

Бразилия – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды отделяет 2 очка друг от друга.

В гости к Бразилии приезжает грозный Уругвай. В гостевом матче Бразилия проиграла 0:2 и футболисты жаждут взять реванш.

Уругвай непредсказуемый. Могут выиграть сильного оппонента, но проиграть команде послабее. Бразилии легко не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 02:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 1

Квалификация ЧМ в Южной Америке. 12-й тур.

19 ноября 2024. Сальвадор. "Фонте Нова"

Главный судья: Пьеро Маза (Чили)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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