Бразилия – Уругвай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Команды отделяет 2 очка друг от друга.

В гости к Бразилии приезжает грозный Уругвай. В гостевом матче Бразилия проиграла 0:2 и футболисты жаждут взять реванш.

Уругвай непредсказуемый. Могут выиграть сильного оппонента, но проиграть команде послабее. Бразилии легко не будет.

Стартовый свисток прозвучит в 02:45 по киевскому времени.

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Квалификация ЧМ в Южной Америке. 12-й тур.

19 ноября 2024. Сальвадор. "Фонте Нова"

Главный судья: Пьеро Маза (Чили)

Трансляция: Megogo Футбол 1

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