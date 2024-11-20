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Отдаление от первой строчки. Колумбия - Эквадор 0:1. Видео гола и обзор матча

Южная Америка

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Отдаление от первой строчки. Колумбия - Эквадор 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Колумбии потерпела минимальное поражение от Эквадора в родных стенах - 0:1.

Хозяева нанесли 27 ударов по воротам соперника, но так и не смогли воспользоваться удалением Пьеро Инкапье ответить на гол Эннера Валенсии.

Это второе подряд поражение Колумбии в квалификации на чемпионат мира-2026. Теперь "кофейщики" отстают от лидера таблицы Аргентина на 6 очков и делят третье место с Эквадором.

Отбор на ЧМ-2026. 12-й тур.

Барранкилья. Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес

Колумбия – Эквадор 0:1

Гол: Валенсия, 7

Удаление: Инкапье, 34 (Эквадор)

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