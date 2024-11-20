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Два удаления и спасение на последних минутах. Боливия - Парагвай 2:2. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Насыщенный поединок

Два удаления и спасение на последних минутах. Боливия - Парагвай 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Боливии и Парагвая разошлись мировой ничьей в матче 12-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

После 80-й минуты команды обменялись красными карточками, а уже в компенсированное время парагвайцы сумели сравнять счет.

В турнирной таблице отбора Парагвай находится на шестом месте с 17 очками, Боливия - на седьмом с 13 баллами.

Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 12-й тур.

Боливия – Парагвай – 2:2

Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Альмирон, 71, Энсисо, 90+1

Удаление: Террасас, 82 - Гомес, 83

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Парагвай Боливия Южная Америка
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