Два удаления и спасение на последних минутах. Боливия - Парагвай 2:2. Видео голов и обзор матча
Насыщенный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборные Боливии и Парагвая разошлись мировой ничьей в матче 12-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
После 80-й минуты команды обменялись красными карточками, а уже в компенсированное время парагвайцы сумели сравнять счет.
В турнирной таблице отбора Парагвай находится на шестом месте с 17 очками, Боливия - на седьмом с 13 баллами.
Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 12-й тур.
Боливия – Парагвай – 2:2
Голы: Вака, 15, Терсерос, 80 (пен.) – Альмирон, 71, Энсисо, 90+1
Удаление: Террасас, 82 - Гомес, 83
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