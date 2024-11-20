Вальверде забил, Винисиус - нет. Бразилия - Уругвай 1:1. Видео голов и обзор матча
"Селесао" вновь теряют очки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Уругвая в рамках 12-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
На гол Федерико Вальверде "селесао" ответили результативным ударом Жерсона Сантоса.
В турнирной таблице отбора Бразилия занимает 5-е место (18 очков), Уругвай - 2-е (20 баллов).
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Сальвадор. Эштадиу Фонте Нова
Бразилия – Уругвай 1:1
Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55
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