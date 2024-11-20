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Вальверде забил, Винисиус - нет. Бразилия - Уругвай 1:1. Видео голов и обзор матча

Южная Америка
Обновлено

"Селесао" вновь теряют очки

Вальверде забил, Винисиус - нет. Бразилия - Уругвай 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии сыграла вничью с национальной командой Уругвая в рамках 12-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

На гол Федерико Вальверде "селесао" ответили результативным ударом Жерсона Сантоса.

В турнирной таблице отбора Бразилия занимает 5-е место (18 очков), Уругвай - 2-е (20 баллов).

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Сальвадор. Эштадиу Фонте Нова

Бразилия – Уругвай 1:1

Голы: Жерсон, 62 – Вальверде, 55

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