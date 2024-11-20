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Шедевр от Лаутаро. Аргентина - Перу 1:0. Видео гола и обзор матча

Южная Америка

Не слишком уверенно, но все же

Шедевр от Лаутаро. Аргентина - Перу 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины минимально одолела национальную команду Перу в матче южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Победу "альбиселесте" принес шикарный гол Лаутаро Мартинеса на 55-й минуте.

После 12-и туров квалификации Аргентина лидирует в турнирной таблице с перевесом в 5 очков над вторым Уругваем. Перу, в свою очередь, располагается на последней, 10-й строчке.

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Буэнос-Айрес. Эстадио Альберто Х. Армандо

Аргентина – Перу 1:0

Гол: Мартинес, 55

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