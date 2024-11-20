Шедевр от Лаутаро. Аргентина - Перу 1:0. Видео гола и обзор матча
Не слишком уверенно, но все же
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины минимально одолела национальную команду Перу в матче южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Победу "альбиселесте" принес шикарный гол Лаутаро Мартинеса на 55-й минуте.
После 12-и туров квалификации Аргентина лидирует в турнирной таблице с перевесом в 5 очков над вторым Уругваем. Перу, в свою очередь, располагается на последней, 10-й строчке.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Буэнос-Айрес. Эстадио Альберто Х. Армандо
Аргентина – Перу 1:0
Гол: Мартинес, 55
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- В какой из них – Украина? Сформировались все корзины европейской квалификации ЧМ-2026
- Лига наций. Украина заняла второе место в группе и сыграет в плей-офф на повышение. Турнирная таблица
- Роналдо мечтает о высшей руководящей футбольной должности в Бразилии, чтобы пригласить в сборную звездного тренера
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн