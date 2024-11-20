Шесть голов за 34 минут. Чили - Венесуэла 4:2. Видеообзор матча
Чилийцы возвращаются на победный путь
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Чили одержала победу над национальной командой Венесуэлой в 12-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Стоит отметить, что все голы в поединке были забиты за 34 минуты - в промежутке с 13-й по 47-ю минуты.
Благодаря заработанным трем очкам Чили поднялся в таблице квалификации с последнего 10-го места на 9-е. Венесуэла находится лишь на одну строчку выше.
Сантьяго. Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
Чили – Венесуэла 4:2
Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (аг), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирес, 22
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