Шесть голов за 34 минут. Чили - Венесуэла 4:2. Видеообзор матча

Сборная Чили одержала победу над национальной командой Венесуэлой в 12-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Стоит отметить, что все голы в поединке были забиты за 34 минуты - в промежутке с 13-й по 47-ю минуты.

Благодаря заработанным трем очкам Чили поднялся в таблице квалификации с последнего 10-го места на 9-е. Венесуэла находится лишь на одну строчку выше.

Сантьяго. Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос

Чили – Венесуэла 4:2

Голы: Варгас, 20, Ринкон, 29 (аг), Сепеда, 38, 47 – Саварино, 13, Рамирес, 22