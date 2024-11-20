Именитый бразильский клуб объявил об уходе главного тренера после возвращения в элитный дивизион
Прощальные слова
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Фабио Карилле покинул должность главного тренера бразильского "Сантоса".
"В понедельник мы решили, что я покину "Сантос" после того, как клуб вернулся в высшей лигу бразильского футбола. Я покидаю его с чувством выполненного долга, понимая что все достижения прошедшего сезона базируются на напряжённой работе всех сотрудников клуба. Горжусь тем, что представлял один из самых главных футбольных коллективов в мире. Это была большая привилегия, спасибо всем", - написал Карилле в социальных сетях.
Контракт между клубом и 51-летним специалистом был рассчитан до лета 2025 года.
Ранее стало известно, что
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