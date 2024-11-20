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Именитый бразильский клуб объявил об уходе главного тренера после возвращения в элитный дивизион

Южная Америка

Прощальные слова

Именитый бразильский клуб объявил об уходе главного тренера после возвращения в элитный дивизион

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабио Карилле покинул должность главного тренера бразильского "Сантоса".

"В понедельник мы решили, что я покину "Сантос" после того, как клуб вернулся в высшей лигу бразильского футбола. Я покидаю его с чувством выполненного долга, понимая что все достижения прошедшего сезона базируются на напряжённой работе всех сотрудников клуба. Горжусь тем, что представлял один из самых главных футбольных коллективов в мире. Это была большая привилегия, спасибо всем", - написал Карилле в социальных сетях.

Контракт между клубом и 51-летним специалистом был рассчитан до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что "Сантос" гарантированно вернется в Серию А (высшая лига Бразилии) в следующем сезоне.

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Сантос (Бразилия) тренер
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Источник:
Fabio Carille
Опубликовал: Александр Бураков
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