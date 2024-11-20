Именитый бразильский клуб объявил об уходе главного тренера после возвращения в элитный дивизион

Фабио Карилле покинул должность главного тренера бразильского "Сантоса".

"В понедельник мы решили, что я покину "Сантос" после того, как клуб вернулся в высшей лигу бразильского футбола. Я покидаю его с чувством выполненного долга, понимая что все достижения прошедшего сезона базируются на напряжённой работе всех сотрудников клуба. Горжусь тем, что представлял один из самых главных футбольных коллективов в мире. Это была большая привилегия, спасибо всем", - написал Карилле в социальных сетях.