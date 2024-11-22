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Экс-тренер Шахтера может возглавить бразильского гранда

Южная Америка
Обновлено

Шанс вернуть клубу былое величие

Экс-тренер Шахтера может возглавить бразильского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру может продолжить карьеру в "Сантосе". Об этом сообщает Globo.

Ранее бразильский клуб прекратил сотрудничество с Фабио Карилле, и теперь рассматривает кандидатуру 63-летнего специалиста в качестве нового наставника.

Последним местом работы Каштру был "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Также после ухода из "Шахтера" он тренировал "Аль-Духаиль" и "Ботафого".

Напомним, по итогам этого сезона "Сантос" гарантированно вернется в элитный дивизион Бразилии.

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Сантос (Бразилия) тренер Луиш Каштру
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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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