Экс-тренер Шахтера может возглавить бразильского гранда
Шанс вернуть клубу былое величие
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру может продолжить карьеру в "Сантосе". Об этом сообщает Globo.
Ранее бразильский клуб прекратил сотрудничество с Фабио Карилле, и теперь рассматривает кандидатуру 63-летнего специалиста в качестве нового наставника.
Последним местом работы Каштру был "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Также после ухода из "Шахтера" он тренировал "Аль-Духаиль" и "Ботафого".
Напомним, по итогам этого сезона "Сантос" гарантированно вернется в элитный дивизион Бразилии.
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Источник:Globo
Опубликовал: Александр Бураков
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