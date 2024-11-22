Экс-тренер Шахтера может возглавить бразильского гранда

Бывший тренер Шахтера Луиш Каштру может продолжить карьеру в "Сантосе". Об этом сообщает Globo.

Ранее бразильский клуб прекратил сотрудничество с Фабио Карилле, и теперь рассматривает кандидатуру 63-летнего специалиста в качестве нового наставника.

Последним местом работы Каштру был "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Также после ухода из "Шахтера" он тренировал "Аль-Духаиль" и "Ботафого".

Напомним, по итогам этого сезона "Сантос" гарантированно вернется в элитный дивизион Бразилии.