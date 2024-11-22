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Легендарный экс-форвард сборной Бразилии подтвердил свое желание возглавить местную футбольную федерацию

Южная Америка

Бывший нападающий селесао считает, что бразильский футбол нуждается в изменениях

Легендарный экс-форвард сборной Бразилии подтвердил свое желание возглавить местную футбольную федерацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный 48-летний экс-форвард сборной Бразилии Роналдо подтвердил свое желание возглавить Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).

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Роналдо прокомментировал свое желание возглавить местную футбольную федерацию.

"В течение нескольких лет я говорил о своей идее стать президентом Бразильской конфедерации футбола. Это желание не изменилось. Надо дождаться подходящего момента, и я готов к этому. Я считаю, что бразильскому футболу нужны серьезные изменения. Я сейчас не являюсь кандидатом на ближайших выборах. Это лишь мое желание", — цитирует слова Роналдо издание Footboom.

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Напомним, что следующие выборы президента CBF запланированы на март 2026 года.

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Андрей Журба
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