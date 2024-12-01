Одно из быстрых удалений в футболе. Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте. Видео
Но всё равно победили
Getty Images/Global Images Ukraine
Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте.
Футболист "Ботафого" Грегор в финале против "Атлетико Минейро" сделал грубый фол на 40-й секунде против Фаусто Веры. Грегор прямой ногой ударил в голову полузащитника.
Момент столкновения попал на видео:
Rood binnen 30 seconden (!) in de finale van de Copa Libertadores… ????????— ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2024
На второй минуте матча арбитр показал Грегору прямую красную карточку и "Ботафого" остался в меньшинстве. Но это не помешало команде выиграть и стать обладателями трофея.
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