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Одно из быстрых удалений в футболе. Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте. Видео

Южная Америка

Но всё равно победили

Одно из быстрых удалений в футболе. Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

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Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте.

Футболист "Ботафого" Грегор в финале против "Атлетико Минейро" сделал грубый фол на 40-й секунде против Фаусто Веры. Грегор прямой ногой ударил в голову полузащитника.

Момент столкновения попал на видео:

На второй минуте матча арбитр показал Грегору прямую красную карточку и "Ботафого" остался в меньшинстве. Но это не помешало команде выиграть и стать обладателями трофея.

Видеообзор матча смотрите на нашем сайте

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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