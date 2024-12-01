Одно из быстрых удалений в футболе. Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте. Видео

Команда в финале Кубка Либертадорес осталась в меньшинстве на второй минуте.

Футболист "Ботафого" Грегор в финале против "Атлетико Минейро" сделал грубый фол на 40-й секунде против Фаусто Веры. Грегор прямой ногой ударил в голову полузащитника.

Момент столкновения попал на видео:

Rood binnen 30 seconden (!) in de finale van de Copa Libertadores… ???????? — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2024

На второй минуте матча арбитр показал Грегору прямую красную карточку и "Ботафого" остался в меньшинстве. Но это не помешало команде выиграть и стать обладателями трофея.

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