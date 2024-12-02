Безумная поддержка. Фанаты Ботафого вышли на улицы, празднуя победу своей команды
Они это заслужили
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Финальный матч Кубка Либертадорес-2024 закончился победой "Ботафого" над "Атлетико Минйеро" со счетом 3:1. Еще в начале игры будущие обладатели трофея остались в меньшинстве, но это не помешало им одержать победу.
После победы болельщики бразильского клуба вышли на традиционный парад в честь выигранного трофея.
Один из пользователей соцсети X выложил впечатляющее видео, показав, как фанаты "Ботафого" эффектно встречали свою команду, заполонив улицы Рио-де-Жанейро после победы в Кубке Либертадорес. Невероятная атмосфера!
É TEMPO DE BOTAFOGO!!! pic.twitter.com/Ny00JoUJWh— Felipe Neto ???? (@felipeneto) December 2, 2024
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Добавим, что "Ботофаго" впервые в своей истории завоевал трофей Кубка Либертадорес, получив путевку на КЧМ-2025.
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