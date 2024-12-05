В Эквадоре неизвестные похитили бывшего игрока местной сборной
Футболиста уже разыскивает полиция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Педро Перласа, который до сентября играл за команду "Дельфин" в первом дивизионе Эквадора (12 поединков), был похищен в понедельник в прибрежном городе Эсмеральдас, столице одноименной провинции на северо-западе страны, граничащей с Колумбией.
По информации Relevo, 33-летнего правого защитника, который сыграл три матча за сборную Эквадора, схватили неизвестные, после чего они быстро покинули улицу на машине. Об инциденте было быстро сообщено в полицию, и сейчас делом занимаются силы правопорядка.
Случай с Педро Перласой печально иллюстрирует масштабы растущего насилия в стране. В течение нескольких лет по стране прокатилась волна похищений, вымогательств и убийств, а преступные группировки активно действуют как на улицах, так и в тюрьмах. Хотя с 2023 года в стране наблюдается снижение количества убийств на 17%, насилие, связанное с организованной преступностью, однако они продолжают влиять на южноамериканскую страну.
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