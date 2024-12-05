Депай хочет переманить Неймара в Коринтианс

Летом Мемфис Депай удивил многих поклонников футбола, переехав в бразильскую Серию А. Недавно Неймар был сфотографирован вместе с нидерландцем, новым игроком "Коринтианса". Депай объяснил, что воспользовался возможностью, чтобы попытаться убедить бывшего игрока "ПСЖ" и "Барселоны" присоединиться к нему в Сан-Паулу.

"Ней знает, что я ему сказал. Это между нами, но, конечно, он важен для страны, он суперзвезда и у него есть все навыки, чтобы привести Бразилию к титулу чемпиона мира. Я бы с удовольствием сыграл с ним в "Коринтиансе". Хотя он болеет за "Сантос", я думаю, что у него много друзей в "Коринтиансе", мы хорошо провели время вместе, и он является вдохновителем для многих людей. Я надеюсь, что все будет хорошо, и что он будет счастлив, куда бы он ни пошел", - цитирует слова Мемфиса Депая Foot Mercato.

Добавим, что после восстановления от разрыва крестообразных связок, Неймар в этом сезоне успел сыграть лишь два матча за "Аль-Хиляль", поскольку он получил очередную травму (подколенное сухожилие).