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Габриэль Милито покинул тренерскую скамью бразильского клуба

Южная Америка
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Недолго аргентинец поработал с петухами

Габриэль Милито покинул тренерскую скамью бразильского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский тренер Габриэль Милито покинул тренерскую скамью "Атлетико Минейро". Об этом в среду на пресконференции сообщил Виктор Баги, футбольный директор клуба из Белу-Оризонти.

"Мы достигли консенсуса, как с его стороны, так и со стороны клуба, что мы не будем продолжать работу с большой болью в сердце, потому что Милито - очень преданный тренер. Когда дела идут не очень хорошо, необходимо сменить курс", - заявил Баги.

Решение было принято после поражения "петухов" от "Васко да Гама" со счетом 2:0 в матче чемпионата Бразилии. Последнюю победу "Атлетико Минейро" одержал 22 октября над "Ривер Плейт" в первом матче полуфинала Копа Либертадорес. После этого матча команда из Белу-Оризонти провела безвыигрышную серию, которая составила двенадцать игр без побед, включая финал Кубка Бразилии с "Фламенго" и финал Копа Либертадорес с "Ботафого".

Напомним, что Габриэль Милито сменил Луиса Фелипе Сколари в марте 2024 года и имел контракт до конца 2025 года. Через месяц после вступления в должность Милито выиграл свой первый тренерский титул - чемпионат Минейро, победив ожесточенных соперников из "Крузейро".

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Габриэль Милито Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
Атлетіко Мінейро
Опубликовал: Александр Гресь
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