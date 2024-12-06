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Экс-игрок сборной Эквадора, которого недавно похитили неизвестные похитили, найден живым и невредимым

Южная Америка

Неприятный жизненный опыт получил спортсмен

Экс-игрок сборной Эквадора, которого недавно похитили неизвестные похитили, найден живым и невредимым

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно стало известно, что бывший игрок сборной Эквадора Педро Перласа был похищен в своей стране. Тем не менее этот неприятный эпизод имел положительное завершение для спортсмена.

По информации эквадорского медиа El Comercio, 33-летний футболист был освобожден в среду после трехдневного удержания. Полиция нашла и открыла огонь по похитителям, освободив и спасая двух заложников: Педро Перласу и его друга Хуана Карлоса Моралеса.

Отметим, что в последние годы похищения, вымогательства и убийства на улицах Эквадора стало почти привычным явлением для этой страны. Местные власти переживают кризис безопасности, характеризующийся вооруженным конфликтом с наркоторговцами. Хотя с 2023 года в стране на 17% уменьшилось количество убийств, насилие, связанное с организованной преступностью, продолжает влиять на южноамериканскую страну.

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Источник:
El Comercio
Опубликовал: Александр Гресь
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