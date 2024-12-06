Роналдо - о будущем игроке Челси: "Он очень талантлив, как и Ямаль"

Легендарный бразильский экс-форвард Роналдо похвалил сенсационного нападающего "Палмейраса" Эстевао Виллиана, пророча 17-летнему вундеркинду блестящее будущее.

"Он молодой и очень талантливый игрок. Эстевао чем-то похож на Ламина Ямаля. Вскоре он станет большой звездой мирового футбола. Он очень перспективен, и ему всего 17 лет". "Думаю, что он сыграет за "Палмейрас" на Клубном чемпионате мира в следующем году, а уже потом присоединится к "Челси", — добавил Роналдо.

Напомним, что летом 2025 года Эстевао Виллиан присоединится к "Челси", когда ему исполнится 18 лет. "Синие" уже заключили соглашение о его будущем трансфере за 34 миллиона евро.

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В этом сезоне Эстевао Виллиан забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 49 матчах за "Палмейрас" во всех турнирах.