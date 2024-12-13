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Бывший игрок Динамо остался без клуба

Южная Америка

Легионер покинул бразильский клуб

Бывший игрок Динамо остался без клуба

Фото: esporteclubebahia.com.br

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Экс-хавбек "Динамо" Карлос де Пена покинул бразильский клуб "Баия". Вместе с ним ушли еще три игрока.

Уругваец выступал за команду с апреля 2024 года. За это время он успел сыграть в 36 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Де Пена также написал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.

"Пришло время прощаться с "Баией". Я хочу поблагодарить всех в клубе, каждого сотрудника и особенно моих товарищей по команде, которые сделали мою повседневную жизнь проще. Спасибо от всего сердца замечательным фанатам, которые поддерживают меня всегда! Я рад, что цель была достигнута. Я всегда желаю клубу всего наилучшего в будущем и очень благодарен за то, что играл за него. Теперь пришло время для нового вызова".

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Карлос де Пена
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Источник:
esporteclubebahia.com.br
Опубликовал: Алина Ерофеева
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