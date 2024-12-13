Бывший игрок Динамо остался без клуба

Экс-хавбек "Динамо" Карлос де Пена покинул бразильский клуб "Баия". Вместе с ним ушли еще три игрока.

Уругваец выступал за команду с апреля 2024 года. За это время он успел сыграть в 36 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Де Пена также написал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.