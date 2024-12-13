Бывший игрок Динамо остался без клуба
Легионер покинул бразильский клуб
Фото: esporteclubebahia.com.br
Экс-хавбек "Динамо" Карлос де Пена покинул бразильский клуб "Баия". Вместе с ним ушли еще три игрока.
Уругваец выступал за команду с апреля 2024 года. За это время он успел сыграть в 36 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
Де Пена также написал в своем Instagram пост со словами прощания с клубом и его фанатами.
"Пришло время прощаться с "Баией". Я хочу поблагодарить всех в клубе, каждого сотрудника и особенно моих товарищей по команде, которые сделали мою повседневную жизнь проще. Спасибо от всего сердца замечательным фанатам, которые поддерживают меня всегда! Я рад, что цель была достигнута. Я всегда желаю клубу всего наилучшего в будущем и очень благодарен за то, что играл за него. Теперь пришло время для нового вызова".
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