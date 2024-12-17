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Роналдо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента CBF

Южная Америка

Легендарный экс-форвард имеет большие амбиции

Роналдо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента CBF

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента местной конфедерации футбола (CBF).

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Как стало известно, 48-летний Роналдо стремится улучшить условия, в которых на данный момент находится бразильский футбол, несмотря на свое большое наследие. Один из лучших бомбардиров в истории своей национальной команды готовится провести ряд реформ, чтобы дать развитие местным клубам, а также толчок для улучшения результатов сборной.

У себя в соцсетях Роналдо заявил, что он собирается объездить все уголки Бразилии, выслушать людей, которых нужно услышать, и презентовать для CBF частный инвестиционный проект. Его главной целью является возвращение доверия к высшему руководству бразильского футбола.

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Напомним, что выборы руководителя организации запланированы на март 2026 года.

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Бразилия Роналдо
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Источник:
TNT Sports BR
Опубликовал: Андрей Журба
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