Роналдо официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента CBF

Бывший легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента местной конфедерации футбола (CBF).

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Как стало известно, 48-летний Роналдо стремится улучшить условия, в которых на данный момент находится бразильский футбол, несмотря на свое большое наследие. Один из лучших бомбардиров в истории своей национальной команды готовится провести ряд реформ, чтобы дать развитие местным клубам, а также толчок для улучшения результатов сборной.

У себя в соцсетях Роналдо заявил, что он собирается объездить все уголки Бразилии, выслушать людей, которых нужно услышать, и презентовать для CBF частный инвестиционный проект. Его главной целью является возвращение доверия к высшему руководству бразильского футбола.

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Напомним, что выборы руководителя организации запланированы на март 2026 года.