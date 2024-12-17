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Бразильский источник назвал обладателя Лучшего игрока мира 2024

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Бразильский источник назвал обладателя Лучшего игрока мира 2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский источник назвал обладателя Лучшего игрока мира 2024.

По информации Ge Globo, нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора признают лучшим игроком мира на премии FIFA The Best.

Винисиус станет первым бразильским игроком с 2007 года, который станет лучшим в мире.

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В сезоне 2023/24 Винисиус сыграл в 39 матчах за "Реал", в которых забил 24 года и отдал 11 результативных передач.

Церемония FIFA The Best состоится 17 декабря в 20:00 по киевскому времени. Футболистов наградят в следующих номинациях: "Лучший футболист FIFA среди мужчин", "Лучший футболист FIFA среди женщин", "Лучший тренер FIFA среди мужчин", "Лучший тренер FIFA среди женщин", "Лучший вратарь FIFA среди мужчин" и "Лучший вратарь FIFA среди женщин".

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Винисиус Жуниор FIFA: The Best
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Источник:
Ge Globo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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