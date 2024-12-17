Бразильский источник назвал обладателя Лучшего игрока мира 2024
Заслужил?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский источник назвал обладателя Лучшего игрока мира 2024.
По информации Ge Globo, нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора признают лучшим игроком мира на премии FIFA The Best.
Винисиус станет первым бразильским игроком с 2007 года, который станет лучшим в мире.
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В сезоне 2023/24 Винисиус сыграл в 39 матчах за "Реал", в которых забил 24 года и отдал 11 результативных передач.
Церемония FIFA The Best состоится 17 декабря в 20:00 по киевскому времени. Футболистов наградят в следующих номинациях: "Лучший футболист FIFA среди мужчин", "Лучший футболист FIFA среди женщин", "Лучший тренер FIFA среди мужчин", "Лучший тренер FIFA среди женщин", "Лучший вратарь FIFA среди мужчин" и "Лучший вратарь FIFA среди женщин".
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