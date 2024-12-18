Обладатель Кубка Либертадорес-2022 хочет перехватить у Флуминенсе Ришарлисона

Ришарлисон, прибывший в "Тоттенхэм" пару лет назад, не смог зарекомендовать себя в Лондоне как безоговорочный лидер в атаке. Несмотря на вспышки качества, его игра была ниже ожиданий в Премьер-лиге, которая требует стабильности и немедленных результатов. Бразилец может быть близок к возвращению на родину и приостановить свой карьерный путь в Европе.

По информации Fichajes, "Фламенго" хочет перехватить у "Флуминенсе" 27-летнего игрока, который также проявляет значительный интерес к нему, предложив за услуги нападающего 21 млн евро. Однако "шпоры" отклонили это предложение, дав понять, что не намерены отпускать футболиста менее чем за 40 млн евро - цифра, которая усложняет сделку для "красно-черных". "Фламенго" может увеличить свое предложение, чтобы приблизиться к требованиям "Тоттенхэма", хотя неясно, будет ли он готов подняться до 40 млн евро. Безусловно, будущее нападающего остается под вопросом, и его возможное возвращение в Бразилию будет зависеть от того, смогут ли "красно-черные", или "Флуминенсе", удовлетворить требования английского клуба.

Добавим, что в этом сезоне Ришарлисон провел 7 матчей, где отметился голом и результативной передачей.