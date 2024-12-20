Анхель ди Мария: Диего Марадона - это Бог для меня, он для меня как второй отец

Анхель ди Мария успел поиграть под руководством Диего Марадоны в сборной Аргентине. Хотя тогда их национальная команда не смогла похвастаться трофейными достижениями, игрок "Бенфики" очень тепло отзывается о "Золотом мальчике" и в дальнейшем поддерживает связи с его родней.

"Диего Марадона - это Бог для меня, он для меня как второй отец, он для меня все. Он поддерживал меня в худшие времена, всегда верил в меня, всегда был рядом, чтобы дать совет. Анекдоты о том, как он приходил ко мне в комнату на рассвете и начинал разговаривать... Перед финалом Копа Америка я попросил у него помощи, и когда мы забили гол, благодаря ему мы выиграли с этим голом.

Он был рядом со мной в трудные моменты, поддерживал меня, и я всегда чувствовал его любовь, как отца к своему сыну. По сей день, когда я разговариваю с Клаудией Вильяфане [бывшая жена Марадоны] или когда моя жена разговаривает с его дочерьми, мы вспоминаем те моменты. Клаудия говорила мне, что она любила меня как сына, что она всегда защищала меня", - цитирует слова Анхеля ди Марии Marca.