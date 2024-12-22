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Бывший руководитель селекционного департамента Шахтера будет работать в клубе Бразильской Серии А

Южная Америка

Жозе Боту начал новый этап карьеры

Бывший руководитель селекционного департамента Шахтера будет работать в клубе Бразильской Серии А

Фото: nk-osijek.hr

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Бывший руководитель селекционного департамента "Шахтера" Жозе Боту будет работать в бразильском "Фламенго".

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В бразильском клубе Жозе Боту вступит в должность спортивного директора. Отмечается, что 58-летний специалист уже ищет, как усилить "Фламенго". По информации Вolavip, Боту хочет подписать Роберто Фирмино, сейчас играющего за команду Саудовской Аравии "Аль-Ахли".

Однако согласится ли бывший нападающий "Ливерпуля" перейти в "Фламенго", ведь его зарплата максимально снизится. Добавим, что сейчас бразилец зарабатывает около 10 миллионов евро.

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Источник:
bolavip
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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