Победитель Лиги чемпионов 2012 года зимой покидает Фламенго

Давид Луис не продолжит свою карьеру во "Фламенго". В воскресенье "красно-черные" объявили в своих социальных сетях, что не будет продлевать контракт с 37-летним игроком сборной Бразилии, а также опубликовал пространное сообщение с благодарностью бывшему защитнику "Челси", "ПСЖ" и "Арсенала".

"Клуб "Фламенго" решил не продлевать контракт с центральным защитником Давидом Луисом, о чем было объявлено в воскресенье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность игроку за его преданность, профессионализм и титулы, которые он добыл вместе с командой "Манто Саградо". Желаем ему успехов в новой карьере. Спасибо, Давид Луис, ты являешься частью истории Менгао", - говорится в заявлении бразильской команды.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso… pic.twitter.com/Td6eRbZIq2