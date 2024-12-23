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Победитель Лиги чемпионов 2012 года зимой покидает Фламенго

Южная Америка

Дальнейший путь игрока пока неизвестен

Победитель Лиги чемпионов 2012 года зимой покидает Фламенго

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Давид Луис не продолжит свою карьеру во "Фламенго". В воскресенье "красно-черные" объявили в своих социальных сетях, что не будет продлевать контракт с 37-летним игроком сборной Бразилии, а также опубликовал пространное сообщение с благодарностью бывшему защитнику "Челси", "ПСЖ" и "Арсенала".

"Клуб "Фламенго" решил не продлевать контракт с центральным защитником Давидом Луисом, о чем было объявлено в воскресенье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность игроку за его преданность, профессионализм и титулы, которые он добыл вместе с командой "Манто Саградо". Желаем ему успехов в новой карьере. Спасибо, Давид Луис, ты являешься частью истории Менгао", - говорится в заявлении бразильской команды.

Сейчас опытный защитник не обнародовал никакой дополнительной информации о своей будущей карьере. Отметим, что в составе "Фламенго" Давид Луиз выиграл Кубок Либертадорес и дважды завоевал Кубок Бразилии.

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Давид Луиз Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Фламенго
Опубликовал: Александр Гресь
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