Победитель Лиги чемпионов 2012 года зимой покидает Фламенго
Дальнейший путь игрока пока неизвестен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Давид Луис не продолжит свою карьеру во "Фламенго". В воскресенье "красно-черные" объявили в своих социальных сетях, что не будет продлевать контракт с 37-летним игроком сборной Бразилии, а также опубликовал пространное сообщение с благодарностью бывшему защитнику "Челси", "ПСЖ" и "Арсенала".
"Клуб "Фламенго" решил не продлевать контракт с центральным защитником Давидом Луисом, о чем было объявлено в воскресенье. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность игроку за его преданность, профессионализм и титулы, которые он добыл вместе с командой "Манто Саградо". Желаем ему успехов в новой карьере. Спасибо, Давид Луис, ты являешься частью истории Менгао", - говорится в заявлении бразильской команды.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que decidiu pela não renovação de contrato do zagueiro David Luiz, que foi comunicado neste domingo (22). Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso… pic.twitter.com/Td6eRbZIq2— Flamengo (@Flamengo) December 22, 2024
Сейчас опытный защитник не обнародовал никакой дополнительной информации о своей будущей карьере. Отметим, что в составе "Фламенго" Давид Луиз выиграл Кубок Либертадорес и дважды завоевал Кубок Бразилии.
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