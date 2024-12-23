Экс-игрок Челси собирается вернуться в свой родной клуб в Бразилии
Принципиальная договоренность между сторонами достигнута
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оскар стал настоящей живой легендой в китайской лиге, где он провел семь лет. В начале декабря экс-игрок "Челси" попрощался со своими поклонниками со слезами на глазах в ожидании нового клуба.
По информации Globo Esporte, будущее 33-летнего игрока теперь связано с родной Бразилией. Полузащитник, скорее всего, переедет в "Сан-Паулу", воспитанником которого он является. Ожидается, что футболист с родным клубом подпишет контракт на три сезона, и принципиальная договоренность об условиях его приезда уже достигнута. За кулисами также продвигается идея о том, что один из спонсоров "Сан-Паулу" примет непосредственное участие в финансировании сделки.
Добавим, что в этом году за "Шанхай Порт" Оскар провел 40 матчей, где отметился 16 голами и 31 ассистом. В составе "красных орлов" бразилец трижды выигрывал чемпионат и по одному разу Кубок и Суперкубок Китая.
Популярное сейчас
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- "Я закончу войну в Украине". Трамп сделал заявление относительно встречи с Путиным
- Два результативных действия Довбыка, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря
- Арсенал проявил интерес к одному из ведущих бразильских талантов
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели