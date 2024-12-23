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Экс-игрок Челси собирается вернуться в свой родной клуб в Бразилии

Южная Америка

Принципиальная договоренность между сторонами достигнута

Экс-игрок Челси собирается вернуться в свой родной клуб в Бразилии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оскар стал настоящей живой легендой в китайской лиге, где он провел семь лет. В начале декабря экс-игрок "Челси" попрощался со своими поклонниками со слезами на глазах в ожидании нового клуба.

По информации Globo Esporte, будущее 33-летнего игрока теперь связано с родной Бразилией. Полузащитник, скорее всего, переедет в "Сан-Паулу", воспитанником которого он является. Ожидается, что футболист с родным клубом подпишет контракт на три сезона, и принципиальная договоренность об условиях его приезда уже достигнута. За кулисами также продвигается идея о том, что один из спонсоров "Сан-Паулу" примет непосредственное участие в финансировании сделки.

Добавим, что в этом году за "Шанхай Порт" Оскар провел 40 матчей, где отметился 16 голами и 31 ассистом. В составе "красных орлов" бразилец трижды выигрывал чемпионат и по одному разу Кубок и Суперкубок Китая.

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Оскар Сан-Паулу Шанхай СИПГ
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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Александр Гресь
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