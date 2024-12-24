Вернулся домой. Сан-Паулу объявил об подписании экс-полузащитника Челси
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский "Сан-Паулу" объявил об подписании экс-полузащитника "Челси".
Оскар присоединился к родному для себя клубу "Сан-Паулу".
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33-летний футболист вернулся в клуб спустя 14 лет. В сезоне 2009/10 он перешёл в "Интернасьонал", а оттуда в английский "Челси".
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"Я рад вернуться в Бразилию и иметь возможность играть за "Сан-Паулу", клуб, в котором я начинал, заложил основу и раскрыл себя. Я рад возможности вернуться, моя семья тоже. Я благодарю вас за любовь, которую я получил в социальных сетях за последние несколько дней, и я сделаю все возможное, чтобы вместе добиться больших успехов", — сказал Оскар клубному сайту.
Tem #SuperReforço para a próxima temporada!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 24, 2024
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Президент "Сан-Паулу" рассказал, что он лично был заинтересован в переговорах с футболистом.
"Оскар — игрок, который не нуждается в комментариях. Он обладает техническим качеством, которое трудно найти на рынке. Я лично был заинтересован в этих переговорах, поскольку обсуждал с ним эту возможность более шести месяцев. Давайте работать над тем, чтобы 2025 год был успешным", — заявил президент Хулио Касарес.
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Спортивный директор также рад подписанию игрока и считает, что Оскар сделает клуб ещё сильнее.
"Мы очень рады положительному завершению этих переговоров. Наличие в нашей команде великолепного игрока с опытом и талантом Оскара сделает "Сан-Паулу" еще сильнее, чтобы противостоять вызовам сезона 2025 года", — сказал спортивный директор Карлос Бельмонте.
Последним клубом Оскара был китайский "Шанхай Порт". В сезоне 2024/25 полузащитник забил 16 голов и отдал 31 голевую передачу во всех турнирах.
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