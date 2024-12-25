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Неймар прокомментировал информацию о своем возможном переходе в Коринтианс

Южная Америка

Не позволят принципы

Неймар прокомментировал информацию о своем возможном переходе в Коринтианс

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Аль-Хиляля" опроверг слухи о том, что он может перейти в "Коринтианс".

"Сантос – величайший клуб мира. Величественнее всех. Он раскрыл миру короля футбола, Пеле, и принца – Неймара.

Я очень уважаю "Коринтианс", но я должен уважать "Сантос". Это моя любимая команда", – отметил бразилец.

Напомним, Неймар является воспитанником "Сантоса". За первую команду "рыб" он выступал с 2009 по 2013 годы.

Контракт Неймара с "Аль-Хилялем" рассчитан до середины 2025 года.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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