Бывший динамовец вернулся в родной клуб
Бразилец сменил клубную прописку
32-летний вингер Дуду, который известен в Украине по выступлениям за "Динамо", сменил один бразильский клуб на другой.
Он разорвал контракт с "Палмейрасом" и пополнил состав "Крузейро", в котором начинал карьеру. Бразилец находился в структуре клуба с 2005 по 2011 годы.
В футболке киевлян Дуду выступал с 2011 по 2014, с 2014 по 2015 годы. На его счету 4 гола и 5 ассистов в 32 матчах за "бело-синих".
Ранее Дуду также успел поиграть за бразильский "Гремио" и катарский "Аль-Духайль".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Cruzeiro
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kondor (Веселе)
26.12.2024 в 13:13
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Вратарь сборной Украины женился на своей возлюбленной
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- Лестер собирается приобрести капитана молодежной сборной Аргентины
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1