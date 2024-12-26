Бывший динамовец вернулся в родной клуб

32-летний вингер Дуду, который известен в Украине по выступлениям за "Динамо", сменил один бразильский клуб на другой.

Он разорвал контракт с "Палмейрасом" и пополнил состав "Крузейро", в котором начинал карьеру. Бразилец находился в структуре клуба с 2005 по 2011 годы.

В футболке киевлян Дуду выступал с 2011 по 2014, с 2014 по 2015 годы. На его счету 4 гола и 5 ассистов в 32 матчах за "бело-синих".

Ранее Дуду также успел поиграть за бразильский "Гремио" и катарский "Аль-Духайль".