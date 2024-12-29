Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе
Который примет участие в клубном ЧМ-2025
Фото: Фламенго
Бразильский "Фламенго" объявил о подписании контракта с новым техническим директором Жозе Боту. Об этом клуб объявил на своих официальных ресурсах.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que o diretor técnico, José Boto, desembarcou neste sábado (28), no Rio de Janeiro, para o início de trabalho no Rubro-Negro.— Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024
Boto responderá pelo futebol profissional e de base. Desejamos muita sorte e conquistas com o Manto Sagrado!
Na… pic.twitter.com/PhZcCjsxp0
Он уже прибыл в Рио-де-Жанейро, где приступит к работе. Боту будет отвечать за профессиональный и массовый футбол.
С 2018 по 2021 год он работал в “Шахтере”, где отвечал за департамент селекции клуба. До недавнего времени Боту представлял "Осиек", который оставил несколько недель назад.
Уже известно, что португалец вместе с главным тренером “Фламенго” Филиппе Луисом начали работу над усилением команды на следующий сезон.
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