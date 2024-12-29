Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе

Бразильский "Фламенго" объявил о подписании контракта с новым техническим директором Жозе Боту. Об этом клуб объявил на своих официальных ресурсах.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o diretor técnico, José Boto, desembarcou neste sábado (28), no Rio de Janeiro, para o início de trabalho no Rubro-Negro.



Boto responderá pelo futebol profissional e de base. Desejamos muita sorte e conquistas com o Manto Sagrado!



Na… pic.twitter.com/PhZcCjsxp0 — Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

Он уже прибыл в Рио-де-Жанейро, где приступит к работе. Боту будет отвечать за профессиональный и массовый футбол.

С 2018 по 2021 год он работал в “Шахтере”, где отвечал за департамент селекции клуба. До недавнего времени Боту представлял "Осиек", который оставил несколько недель назад.

Уже известно, что португалец вместе с главным тренером “Фламенго” Филиппе Луисом начали работу над усилением команды на следующий сезон.