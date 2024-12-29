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Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе

Южная Америка

Который примет участие в клубном ЧМ-2025

Бывший спортивный директор Шахтера трудоустроился в бразильском клубе

Фото: Фламенго

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Бразильский "Фламенго" объявил о подписании контракта с новым техническим директором Жозе Боту. Об этом клуб объявил на своих официальных ресурсах.

Он уже прибыл в Рио-де-Жанейро, где приступит к работе. Боту будет отвечать за профессиональный и массовый футбол.

С 2018 по 2021 год он работал в “Шахтере”, где отвечал за департамент селекции клуба. До недавнего времени Боту представлял "Осиек", который оставил несколько недель назад.

Уже известно, что португалец вместе с главным тренером “Фламенго” Филиппе Луисом начали работу над усилением команды на следующий сезон.

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Фламенго (Рио-де-Жанейро) Жозе Боту
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Источник:
Flamengo
Опубликовал: Максим Кучер
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