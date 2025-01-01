Чемпион бразильской Серии А приобрел у Лиона Джеффиньо
Об этом говорится на сайте латиноамериканского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джеффиньо, который в прошлое зимнее трансферное окно присоединился к "Ботафого" на правах аренды, останется в этом клубе на постоянной основе.
Чемпион бразильской Серии А приобрел у "Лиона" 25-летнего вингера за 5,3 млн евро. Кроме того, "ткачи" оставляют за собой 30% от любой перепродажи игрока.
Отметим, что в прошлом сезоне Джеффиньо провел 29 матчей, где отметился 6 голами и 4 ассистами.
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Источник:Ботафого
Опубликовал: Александр Гресь
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