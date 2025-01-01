Известный экс-форвард Челси и Атлетико вновь остался без клуба
Нападающий близок к завершению карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный бывший форвард "Челси" и "Атлетико" снова остался без клуба. Бразильский "Гремио" на своем сайте официально сообщил о том, что Диего Коста покинул команду на правах свободного агента.
Напомним, что Диего Коста присоединился к "Гремио" в начале февраля 2024 года. За это время он успел провести 26 игр за эту команду, отметившись 8 голами и 5 ассистами во всех турнирах.
Также сообщается, что кроме 36-летнего испанского нападающего команду покинул Рафаэл Кабрал, Фелипе Шайбиг, Родриго Кайо, Рейнальдо и Сотельдо.
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Напомним, что Диего Коста дважды выигрывал чемпионат Испании с мадридским "Атлетико" и дважды становился чемпионом АПЛ в составе лондонского "Челси".
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