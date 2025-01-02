Официально: Двукратный обладатель Кубка Либертадорес подписал Габигола

После пяти лет во "Фламенго", Габриэль Барбоза нашел новый клуб для продолжения своей карьеры. Им стал двукратный обладатель Кубка Либертадорес "Крузейро", к которому футболист присоединился на правах свободного агента.

"Тайна раскрыта: Габигол официально стал игроком "Крузейро"! Объявление об этом появилось на страницах "Крузейро" и игрока в социальных сетях. Окончание переговоров также является началом истории игрока в футболке "Крузейро". Габигол подписывает контракт с "небесными" до 2028 года", - говорится в заявлении бразильского клуба.

✍ SEJA BEM-VINDO, GABIGOL! O atacante multicampeão assinou com o Cruzeiro até o fim 2028.



Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Gabriel Barbosa, Nação Azul! ???? pic.twitter.com/Rlp3pLCUoC — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 1, 2025

Добавим, что в прошлом году Габриэль Барбоза провел 38 матчей, где отметился 8 голами и одним ассистом.