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Официально: Двукратный обладатель Кубка Либертадорес подписал Габигола

Южная Америка

Об этом говорится на сайте бразильского клуба

Официально: Двукратный обладатель Кубка Либертадорес подписал Габигола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После пяти лет во "Фламенго", Габриэль Барбоза нашел новый клуб для продолжения своей карьеры. Им стал двукратный обладатель Кубка Либертадорес "Крузейро", к которому футболист присоединился на правах свободного агента.

"Тайна раскрыта: Габигол официально стал игроком "Крузейро"! Объявление об этом появилось на страницах "Крузейро" и игрока в социальных сетях. Окончание переговоров также является началом истории игрока в футболке "Крузейро". Габигол подписывает контракт с "небесными" до 2028 года", - говорится в заявлении бразильского клуба.

Добавим, что в прошлом году Габриэль Барбоза провел 38 матчей, где отметился 8 голами и одним ассистом.

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Крузейро (Белу-Оризонти) Габриэл Барбоза Габигол
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Источник:
Крузейро
Опубликовал: Александр Гресь
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