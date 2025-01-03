У нескольких игроков Бока Хуниорс обнаружили венерическое заболевание
Пикантная новость просочилась в медиапространство
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В составе "сине-золотых" вспышка сифилиса, сообщил аргентинский журналист Феде Флауэрс.
"Скандал и беспокойство в "Бока Хуниорс" — вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат – у трех игроков сифилис. Делайте выводы”.
“На всякий случай уточню, что это не шутка в День дурака [28 декабря в испаноязычных странах отмечается День дурака – прим.]. Я бы не спекулировал на теме здоровья. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И спасибо, что я не называю имен”, — написал Флауэрс.
Впоследствии журналист рассказал, что футболисты, у которых обнаружено заболевание, уже проходят лечение.
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