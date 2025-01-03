У нескольких игроков Бока Хуниорс обнаружили венерическое заболевание

В составе "сине-золотых" вспышка сифилиса, сообщил аргентинский журналист Феде Флауэрс.

“На всякий случай уточню, что это не шутка в День дурака [28 декабря в испаноязычных странах отмечается День дурака – прим.]. Я бы не спекулировал на теме здоровья. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И спасибо, что я не называю имен”, — написал Флауэрс.