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Чемпион Бразилии попрощался с тренером. Он их привёл к чемпионству

Южная Америка

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Чемпион Бразилии попрощался с тренером. Он их привёл к чемпионству

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион Бразилии попрощался с тренером.

"Ботафого" на своей странице опубликовала благодарность тренеру команды Артуру Хорке и сообщила об его уходе.

"Ботафого и Артур Хорхе завершили расторжение трудового договора, в том числе с техническим персоналом, по взаимному согласию. Клуб благодарит профессиональных чемпионов Кубка Либертадорес и Бразилейрао 2024 года за достигнутые достижения", - написал клуб.

Артур Хорхе отправится в катарский "Аль-Райян". Соглашение с катарским клубом было практически заключено с конца прошлого года.

Португальский тренер возглавил "Ботафого" в апреле 2024 года. Команда находилась в плохом состоянии. За 8 месяцев Хорхе улучшил клуб и написал красивую историю. Он провёл 55 матчей, одержал 31 победу, сыграл 15 раз вничью и уступил 9 раз.

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По итогу команда выиграла первый в своей истории Кубок Либертадорес и первое, почти за три десятилетия, чемпионство Бразилии.

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Источник:
Ole
Опубликовал: Владислав Прийменко
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