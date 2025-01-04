Чемпион Бразилии попрощался с тренером. Он их привёл к чемпионству

Чемпион Бразилии попрощался с тренером.

"Ботафого" на своей странице опубликовала благодарность тренеру команды Артуру Хорке и сообщила об его уходе.

"Ботафого и Артур Хорхе завершили расторжение трудового договора, в том числе с техническим персоналом, по взаимному согласию. Клуб благодарит профессиональных чемпионов Кубка Либертадорес и Бразилейрао 2024 года за достигнутые достижения", - написал клуб.

Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas.



A nova comissão técnica será… pic.twitter.com/QaeotSflvG — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 3, 2025

Артур Хорхе отправится в катарский "Аль-Райян". Соглашение с катарским клубом было практически заключено с конца прошлого года.

Португальский тренер возглавил "Ботафого" в апреле 2024 года. Команда находилась в плохом состоянии. За 8 месяцев Хорхе улучшил клуб и написал красивую историю. Он провёл 55 матчей, одержал 31 победу, сыграл 15 раз вничью и уступил 9 раз.

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По итогу команда выиграла первый в своей истории Кубок Либертадорес и первое, почти за три десятилетия, чемпионство Бразилии.