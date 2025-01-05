Уругвайского футболиста нашли мертвым в отеле
Сообщают о самоубийстве
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Уругвайский 32-летний футболист Матиас Акунью был найден мертвым в отеле эквадорского города Амбато, передает Marca со ссылкой на портал Primicias.
Вероятной причиной смерти самоубийство. Пока правоохранительные органы официально не сообщали о них.
С июля 2024 года он выступал за местный клуб Мушук Руна, а в прошлую пятницу Акунья прибыл именно в Амбато, чтобы завершить предсезонную подготовку.
Ранее бывшая партнерша Матиаса обвиняла его в домашнем насилии. Поэтому проводилось расследование, по которому он был вынужден носить электронные кандалы. Однако сам Акунья отвергал все обвинения и заявлял, что он никогда никого не обижал.
Мать его двоих детей в декабре в соцсетях публиковала обвинения футболиста в физическом насилии и то, что его семья ради денег готова это скрыть.
Акунья выступал за девять уругвайских клубов и один эквадорский. Всего на профессиональном уровне он провел более 300 матчей. На момент смерти у него была самая большая оценочная стоимость в его карьере – 500 тысяч евро.
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