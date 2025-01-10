Чемпионы бразильской Серии А угрожают объявить бойкот. В чем причина?

Не проходит и дня, чтобы Джон Текстор не появлялся в новостях. На этот раз американского бизнесмена постигли проблемы в Бразилии. Владелец "Ботафого" отложил выплату зарплаты своим игрокам до 7 января, а затем еще раз до 17 числа месяца. Эти события могут иметь неприятные последствия внутри клуба.

Как сообщает Globo Esporte, футболисты угрожают объявить бойкот. Если руководство клуба не выполнит своих обязательств до 14 января, игроки будут пропускать тренировки, поскольку они до сих пор не получили зарплату за 13 месяцев и бонусы за победу на Копа Либертадорес (даже игроки, которые ушли этой зимой, до сих пор не получили их, прим. ред.) Столкнувшись с противоречиями, клуб пытался потушить пожар, отреагировав на эти события в своих социальных сетях. Руководство "славных" также указывают пальцем на бывших игроков, которые, возможно, пытались распространить ложную информацию во вред клубу.

Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos:



- A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no… pic.twitter.com/22onX5L9P4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 9, 2025

"В связи с информацией, опубликованной в прессе относительно выплаты заработной платы, "Ботафого" хотел бы разъяснить следующие моменты: КОНМЕБОЛ перечислил суммы, связанные с титулом Копа Либертадорес, на счет CBF (Бразильской конфедерации футбола) 20 декабря. Бразильская организация, в свою очередь, перечислила деньги клубу 27 декабря, во время праздничных дней для части финансового и административного персонала. Клуб выплатит согласованные суммы в течение 20 рабочих дней с момента получения. Важно отметить, что группа игроков, которые больше не являются частью команды, в последние дни перед окончанием сезона попросила увеличить призовой фонд на 25%, без какой-либо контрактной основы - с целью реконфигурации установленного соглашения. "Ботафого" не согласился. Сегодня некоторые из этих же бывших игроков распространяют неправду в СМИ ради личной выгоды. Сегодня "Ботафого" переживает уникальный спортивный и институциональный момент в своей истории и продолжает делать все, что в его силах, чтобы продолжить путь к победе", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что кроме победы "Ботафого" на Копа Либертадорес-2024, клуб также стал чемпионом бразильской Серии А.