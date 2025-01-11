Официально: Интернасьонал до конца сезона арендовал Витиньо
Не быть в Динамо
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Бразильский "Интернасьонал" до 30 июня 2025 арендовал Витиньо у киевского "Динамо".
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Напомним, что "Динамо" купило Витиньо летом 2021 года за 6 миллионов евро из "Атлетика Паранаэнсе", но уже весной 2022-го хавбек снова перешел в родной клуб на правах аренды. Из-за войны вингер отказался возвращаться к киевлянам и провел сезон 2023-24 за "Брагантино", а этим зимним трансферным окном перешел в бразильский "Интернасьонал".
Контракт 23-летнего Витиньо с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.
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Источник:internacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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