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Официально: Интернасьонал до конца сезона арендовал Витиньо

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Не быть в Динамо

Официально: Интернасьонал до конца сезона арендовал Витиньо

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

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Бразильский "Интернасьонал" до 30 июня 2025 арендовал Витиньо у киевского "Динамо".

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Напомним, что "Динамо" купило Витиньо летом 2021 года за 6 миллионов евро из "Атлетика Паранаэнсе", но уже весной 2022-го хавбек снова перешел в родной клуб на правах аренды. Из-за войны вингер отказался возвращаться к киевлянам и провел сезон 2023-24 за "Брагантино", а этим зимним трансферным окном перешел в бразильский "Интернасьонал".

Контракт 23-летнего Витиньо с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

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Динамо (Киев) Интернасьонал (Бразилия) Витиньо
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Источник:
internacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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