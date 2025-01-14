Экс-игрок МЮ перейдет в Бока Хуниорс
Аргентинский клуб вскоре объявит об этом трансфере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андер Эррера покинет "Атлетик" и станет новым игроком "Бока Хуниорс". Подписание соглашения стало реальностью после того, как баскская сторона дала зеленый свет, согласовав финансовую компенсацию, необходимую для ухода полузащитника.
По информации Relevo, центральный полузащитник в ближайшее время прилетит в Аргентину, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт с клубом из Буэнос-Айреса. Сумма трансфера составит около 1 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Андер Эррера сыграл 14 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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