Экс-игрок МЮ перейдет в Бока Хуниорс

Андер Эррера покинет "Атлетик" и станет новым игроком "Бока Хуниорс". Подписание соглашения стало реальностью после того, как баскская сторона дала зеленый свет, согласовав финансовую компенсацию, необходимую для ухода полузащитника.

По информации Relevo, центральный полузащитник в ближайшее время прилетит в Аргентину, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт с клубом из Буэнос-Айреса. Сумма трансфера составит около 1 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андер Эррера сыграл 14 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.