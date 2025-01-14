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Экс-игрок МЮ перейдет в Бока Хуниорс

Южная Америка

Аргентинский клуб вскоре объявит об этом трансфере

Экс-игрок МЮ перейдет в Бока Хуниорс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Андер Эррера покинет "Атлетик" и станет новым игроком "Бока Хуниорс". Подписание соглашения стало реальностью после того, как баскская сторона дала зеленый свет, согласовав финансовую компенсацию, необходимую для ухода полузащитника.

По информации Relevo, центральный полузащитник в ближайшее время прилетит в Аргентину, чтобы пройти медицинское обследование и подписать новый контракт с клубом из Буэнос-Айреса. Сумма трансфера составит около 1 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Андер Эррера сыграл 14 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Андер Эррера Атлетик (Бильбао) Бока Хуниорс (Аргентина)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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