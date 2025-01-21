Победитель Лиги чемпионов-2012 сменил клуб в чемпионате Бразилии
Решил продолжить карьеру
Fortaleza
Известный центральный защитник Давид Луис пополнил состав "Форталезы".
Трудовое соглашение между 37-летним футболистом и клубом рассчитано до зимы 2026 года. К "трехцветным" Давид присоединился в качестве свободного агента. До этого бразилец с 2021 года выступал за "Фламенго".
На протяжении своего европейского периода карьеры Луис выступал за "Бенфику", "Челси" (с которым взял Лигу чемпионов в сезоне 2011/12), "Пари Сен-Жермен" и "Арсенал". Также он принял участие в 57 матчах за сборную Бразилии.
Valeu, galera! Amanhã o adm solta mais posts do David Luiz, beleza? ????— Fortaleza Esporte Clube ???? (@FortalezaEC) January 21, 2025
????️ Fec Edits#FortalezaEC pic.twitter.com/MMIr9VrxFE
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