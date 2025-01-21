Победитель Лиги чемпионов-2012 сменил клуб в чемпионате Бразилии

Известный центральный защитник Давид Луис пополнил состав "Форталезы".

Трудовое соглашение между 37-летним футболистом и клубом рассчитано до зимы 2026 года. К "трехцветным" Давид присоединился в качестве свободного агента. До этого бразилец с 2021 года выступал за "Фламенго".

На протяжении своего европейского периода карьеры Луис выступал за "Бенфику", "Челси" (с которым взял Лигу чемпионов в сезоне 2011/12), "Пари Сен-Жермен" и "Арсенал". Также он принял участие в 57 матчах за сборную Бразилии.