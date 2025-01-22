Бывший голкипер Реала присоединился к родному клубу Месси

Бывший голкипер мадридского "Реала" присоединился к родному клубу Лионеля Месси.

Сообщается, что 38-летний Кейлор Навас стал новым вратарем аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз". Игрок присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Напомним, что костариканский кипер был в статусе свободного агента с начала июля прошлого года.

Una leyenda internacional llega al Parque...otra vez ????



Orgullosos de anunciarles que @NavasKeylor es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa! ????????



❤️ LA HISTORIA DEL FÚTBOL ???? pic.twitter.com/jNg7W8QIi3 — Newell’s Old Boys (@Newells) January 22, 2025

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В своем последнем, на данный момент, сезоне в Европе Кейлор Навас провел 6 поединков за "ПСЖ" во всех турнирах. До этого Навас был больше всего известен своей игрой за "Реал", в составе которого он провел 162 матча.