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Неймар уже одной ногой в Сантосе. Появилась обновленная информация о будущем бразильца

Южная Америка

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Неймар уже одной ногой в Сантосе. Появилась обновленная информация о будущем бразильца

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сделка по переходу Неймара в "Сантос" находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, уже в скором времени 32-летний футболист расторгет контракт с "Аль-Хилялем", после чего подпишет соглашение с "Сантосом" до конца сезона. Медицинское обследование вингера запланировано на ближайшие несколько дней.

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Напомним, Неймар защищал цвета родного "Сантоса" с 2009 по 2013 годы. Оттуда бразилец отправился в "Барселону".

Ранее "Аль-Хиляль" не включил Неймара в свою заявку на вторую половину нынешнего сезона саудовской Про-лиги.

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Неймар Сантос (Бразилия) трансфер Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии
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Caballero (DC)
27.01.2025 в 15:27
Щасливий Неймар. Пеле поїхав догравати в США, а Неймар буде вже з казковим баблом догравати вдома.
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Комментарии 2
Caballero (DC)
27.01.2025 в 15:27
Щасливий Неймар. Пеле поїхав догравати в США, а Неймар буде вже з казковим баблом догравати вдома.
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1
0
oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 15:13
арабы конечно да.. спалили бабла на Неймаре сотн лямов.
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