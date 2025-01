Неймар уже одной ногой в Сантосе. Появилась обновленная информация о будущем бразильца

Сделка по переходу Неймара в "Сантос" находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, уже в скором времени 32-летний футболист расторгет контракт с "Аль-Хилялем", после чего подпишет соглашение с "Сантосом" до конца сезона. Медицинское обследование вингера запланировано на ближайшие несколько дней.

Напомним, Неймар защищал цвета родного "Сантоса" с 2009 по 2013 годы. Оттуда бразилец отправился в "Барселону".

Ранее "Аль-Хиляль" не включил Неймара в свою заявку на вторую половину нынешнего сезона саудовской Про-лиги.

