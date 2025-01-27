Неймар уже одной ногой в Сантосе. Появилась обновленная информация о будущем бразильца
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сделка по переходу Неймара в "Сантос" находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, уже в скором времени 32-летний футболист расторгет контракт с "Аль-Хилялем", после чего подпишет соглашение с "Сантосом" до конца сезона. Медицинское обследование вингера запланировано на ближайшие несколько дней.
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Напомним, Неймар защищал цвета родного "Сантоса" с 2009 по 2013 годы. Оттуда бразилец отправился в "Барселону".
Ранее "Аль-Хиляль" не включил Неймара в свою заявку на вторую половину нынешнего сезона саудовской Про-лиги.
????⚪️⚫️ #Neymar is set to return to FC Santos after his long injury. The deal is close to being finalized.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2025
Been told that his contract with Al-Hilal will be terminated. The contract termination is now in its final stages.
Afterward, he is expected to sign a contract with FC… pic.twitter.com/lAfIVFXPVj
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