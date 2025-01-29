Экс-защитник Арсенала подпишет контракт с бразильским топ-клубом
Футболист летом стал свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник лондонского "Арсенала" подпишет контракт с бразильским топ-клубом.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний Седрик Соареш подпишет краткосрочный контракт с "Сан-Паулу". Все документы между сторонами согласованы. В ближайшее время ожидается официальное объявление.
Напомним, что португалец провел предыдущий сезон в "Фулхэме", играя за этот клуб на правах годичной аренды. Летом прошлого года его контракт с "Арсеналом" закончился. Все это время защитник был без клуба.
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В активе Седрика 64 матча в составе "канониров" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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