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Экс-защитник Арсенала подпишет контракт с бразильским топ-клубом

Южная Америка

Футболист летом стал свободным агентом

Экс-защитник Арсенала подпишет контракт с бразильским топ-клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник лондонского "Арсенала" подпишет контракт с бразильским топ-клубом.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, 33-летний Седрик Соареш подпишет краткосрочный контракт с "Сан-Паулу". Все документы между сторонами согласованы. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

Напомним, что португалец провел предыдущий сезон в "Фулхэме", играя за этот клуб на правах годичной аренды. Летом прошлого года его контракт с "Арсеналом" закончился. Все это время защитник был без клуба.

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В активе Седрика 64 матча в составе "канониров" во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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