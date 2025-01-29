Сантос подпишет бывшего игрока Барселоны и Ливерпуля

"Сантос" подпишет бывшего полузащитника "Барселоны" и "Ливерпуля".

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, бразильский «Сантос» ведет переговоры об аренде Артура Мело из «Ювентуса». Соглашение также будет содержать опцию выкупа игрока. Известно, что 28-летний полузащитник готов присоединиться к команде в ближайшее время, где он будет играть вместе с Неймаром.

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В прошлом сезоне Артур Мело играл за «Фиорентину» на правах годичной аренды, проведя 48 матчей за клуб во всех турнирах и отметившись 2 голами и 4 ассистами. В текущей кампании бразилец не выходил на поле за «Ювентус», так как он не входит в планы Тьяго Мотты.