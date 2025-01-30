Неймар объявил о возвращении в родной клуб
Об этом игрок сообщил в социальной сети
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар вернулся в родной "Сантос". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.
Детали договора пока неизвестны.
Последним клубом Неймара был "Аль-Хиляль", который приобрел футболиста у "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за 90 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
За это время за "Аль-Хиляль" 32-летний бразилец провел всего 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Пидручный поблагодарил сильнейшую шведскую биатлонистку за поддержку Украины. Фото
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000