Неймар объявил о возвращении в родной клуб

Неймар вернулся в родной "Сантос". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram.

Детали договора пока неизвестны.

Последним клубом Неймара был "Аль-Хиляль", который приобрел футболиста у "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за 90 миллионов евро.

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За это время за "Аль-Хиляль" 32-летний бразилец провел всего 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.