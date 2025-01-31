Сантос объявил о возвращении звездного Неймара

"Сантос" сообщил о подписании контракта с Неймаром, опубликовав видео в социальных сетях.

Детали договора клуб не сообщает, но по информации Тransfermarkt контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

Добавим, что легендарный бразилец, который прославился выступлениями за "Барселону" и "ПСЖ", решил вернуться туда, где все начиналось. Неймар покинул "Сантос" еще в 2013 году, когда перешел в каталонский клуб.