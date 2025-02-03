Второй титул в новом амплуа для Филипе Луиса. Фламенго стал обладателем Суперкубка Бразилии

"Фламенго" завоевал Суперкубок Бразилии благодаря победе над "Ботафого".

Стоит отметить, что из-за плохих погодных условий матч был на час остановлен.

Этот титул стал вторым в карьере для главного тренера "стервятников" Филипе Луиса. После прихода в клуб в сентябре 2024 года экс-защитник "Челси" и "Атлетико" в ноябре выигрывал Кубок Бразилии.

Суперкубок Бразилии.

Белен. "Олимпийский стадион Пара".

"Ботафого" — "Фламенго" — 1:3

Голы: де Паула 87 — Бруно Энрике 13 (пен.), 20, Араужу 83.



