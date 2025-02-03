Второй титул в новом амплуа для Филипе Луиса. Фламенго стал обладателем Суперкубка Бразилии
Игрокам пришлось непросто
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фламенго" завоевал Суперкубок Бразилии благодаря победе над "Ботафого".
Стоит отметить, что из-за плохих погодных условий матч был на час остановлен.
Этот титул стал вторым в карьере для главного тренера "стервятников" Филипе Луиса. После прихода в клуб в сентябре 2024 года экс-защитник "Челси" и "Атлетико" в ноябре выигрывал Кубок Бразилии.
Суперкубок Бразилии.
Белен. "Олимпийский стадион Пара".
"Ботафого" — "Фламенго" — 1:3
Голы: де Паула 87 — Бруно Энрике 13 (пен.), 20, Араужу 83.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо
- Динамо не просто будет подписать футболиста Зиры. Клуб уже отказал 5 потенциальным покупателям, – инсайдер
- Триумф Арсенала над Ман Сити, Довбик без голевых действий, Динамо отпускает центрбека в Испанию. Главные новости за 2 февраля
- Сантос объявил о возвращении звездного Неймара
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000