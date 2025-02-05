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Чемпион двух европейских лиг возглавил известный бразильский клуб

Южная Америка

Совершенно новый опыт

Чемпион двух европейских лиг возглавил известный бразильский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Леонарду Жардим стал главным тренером "Крузейро". 50-летний специалист заключил контракт с бразильским клубом до конца 2026 года.

Последним местом работы Жардима был "Аль-Айн" из ОАЭ, в котором он проработал лишь два месяца.

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В течение карьеры Леонардо становился чемпионом Франции (с "Монако"), Греции (с "Олимпиакосом"), Саудовской Аравии (с "Аль-Хилялем") и ОАЭ (с "Шабаб Аль-Ахли"). Также португалец находился у руля "Браги" и "Спортинга".

Новый сезон бразильской Серии А начнется 29 марта. В прошлой кампании "Крузейро" занял 9 место.

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