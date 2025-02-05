Чемпион двух европейских лиг возглавил известный бразильский клуб
Совершенно новый опыт
Getty Images/Global Images Ukraine
Леонарду Жардим стал главным тренером "Крузейро". 50-летний специалист заключил контракт с бразильским клубом до конца 2026 года.
Последним местом работы Жардима был "Аль-Айн" из ОАЭ, в котором он проработал лишь два месяца.
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В течение карьеры Леонардо становился чемпионом Франции (с "Монако"), Греции (с "Олимпиакосом"), Саудовской Аравии (с "Аль-Хилялем") и ОАЭ (с "Шабаб Аль-Ахли"). Также португалец находился у руля "Браги" и "Спортинга".
Новый сезон бразильской Серии А начнется 29 марта. В прошлой кампании "Крузейро" занял 9 место.
Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro! ????— Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) February 4, 2025
O técnico português chega com contrato válido até o fim de 2026! Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas! ????
Também chegam ao Cruzeiro os auxiliares Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias!
Nação Azul, deixe sua… pic.twitter.com/lpq0zytWNQ
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