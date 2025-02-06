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Неймар провел первый матч после возвращения в Сантос. Как проявил себя звездный бразилец?

Южная Америка
Обновлено

Неплохой тайм провел

Неймар провел первый матч после возвращения в Сантос. Как проявил себя звездный бразилец?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Сантоса" Неймар отыграл свой первый матч за команду после возвращения в клуб.

33-летний бразилец появился на поле после перерыва, выйдя на замену в матче седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против "Ботафого" (1:1).

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За всю встречу Неймар семь раз пробил по воротам соперника (один из них - в створ), выполнил три удачные обводки из семи попыток и создал два момента.

Напомним, в конце января Неймар перешел в "Сантос" из "Аль-Хиляля". Ранее звездный игрок выступал за "рыб" с 2009 по 2013 годы.

6 февраля. Лига Паулиста. 7-й тур.

"Сантос" – "Ботафого" – 1:1

Голы: Соарес, 38 (пен) – Жезус, 67

Удаление: Валлисон, 71

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