Неймар провел первый матч после возвращения в Сантос. Как проявил себя звездный бразилец?
Неплохой тайм провел
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Сантоса" Неймар отыграл свой первый матч за команду после возвращения в клуб.
33-летний бразилец появился на поле после перерыва, выйдя на замену в матче седьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против "Ботафого" (1:1).
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За всю встречу Неймар семь раз пробил по воротам соперника (один из них - в створ), выполнил три удачные обводки из семи попыток и создал два момента.
Напомним, в конце января Неймар перешел в "Сантос" из "Аль-Хиляля". Ранее звездный игрок выступал за "рыб" с 2009 по 2013 годы.
6 февраля. Лига Паулиста. 7-й тур.
"Сантос" – "Ботафого" – 1:1
Голы: Соарес, 38 (пен) – Жезус, 67
Удаление: Валлисон, 71
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