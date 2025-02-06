"Нет слов, чтобы описать, что я почувствовал". Неймар - о первой игре за Сантос после возвращения

Звездный вингер Неймар поделился эмоциями после дебюта за "Сантос" в матче против "Ботафого" (1:1) после возвращения в родной клуб.

"Я люблю Сантос. Нет таких слов, чтобы описать то, что я почувствовал, когда вышел на поле. Мне нужны игровые минуты, ведь я не готов на все 100 процентов.

Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и вести мяч сегодня вечером. Думаю, через четыре-пять игр я буду чувствовать себя лучше", – приводит слова бразильца ESPN.