"Нет слов, чтобы описать, что я почувствовал". Неймар - о первой игре за Сантос после возвращения
Знаменательный момент для Нея
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер Неймар поделился эмоциями после
"Я люблю Сантос. Нет таких слов, чтобы описать то, что я почувствовал, когда вышел на поле. Мне нужны игровые минуты, ведь я не готов на все 100 процентов.
Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и вести мяч сегодня вечером. Думаю, через четыре-пять игр я буду чувствовать себя лучше", – приводит слова бразильца ESPN.
Неймар, которому в среду исполнилось 33 года, 31 января оформил свой переход в "Сантос", подписав шестимесячный контракт.
Популярное сейчас
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Довбик уступает предшественнику, вылет Арсенала и безумный камбек Байера. Главные новости за 5 февраля
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Чемпион двух европейских лиг возглавил известный бразильский клуб
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва