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"Нет слов, чтобы описать, что я почувствовал". Неймар - о первой игре за Сантос после возвращения

Южная Америка

Знаменательный момент для Нея

"Нет слов, чтобы описать, что я почувствовал". Неймар - о первой игре за Сантос после возвращения

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер Неймар поделился эмоциями после дебюта за "Сантос" в матче против "Ботафого" (1:1) после возвращения в родной клуб.

"Я люблю Сантос. Нет таких слов, чтобы описать то, что я почувствовал, когда вышел на поле. Мне нужны игровые минуты, ведь я не готов на все 100 процентов.

Мне нужны минуты, игры. Я не на 100 процентов готов. Я не ожидал, что буду так много бегать и вести мяч сегодня вечером. Думаю, через четыре-пять игр я буду чувствовать себя лучше", – приводит слова бразильца ESPN.

Неймар, которому в среду исполнилось 33 года, 31 января оформил свой переход в "Сантос", подписав шестимесячный контракт.

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Неймар Сантос (Бразилия)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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